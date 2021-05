Orden de captura contra fiscal de Cali se habría filtrado

La orden de captura contra fiscal Ana Vitoria Nieto, investigada por presuntamente ser parte de una red judicial al servicio de la mafia, se habría filtrado pese al hermetismo y reserva que han tratado de manejar los fiscales especiales que se designaron desde Bogotá.

Raimundo Tello, el abogado defensor de la fiscal Nieto, reconoció que sabía de esa diligencia y vía WhatsApp le reclamó a la Fiscalía por solicitar tal orden.

“De la Defensoría le han dicho a la doctora Ana Victoria Nieto que usted la requiere y que la van a capturar esta madrugada. Como entenderá esto causa absoluta perturbación y angustia pidiendo que me comunique con usted, pues siempre ha sido de voluntad ponerse a disposición de las autoridades cuando sea requerida. Ruego a usted que si la requiere por favor nos transmita esta información, me excusa por utilizar este medio, aunque técnico, no es el más apropiado buena noche y Dios lo bendiga siempre”, dice.

En marzo pasado, Caracol Radio reveló que, desde las Salas de interceptación de la SIJIN en Cali, aparentemente se estaría espiando a los fiscales designados desde el Búnker en Bogotá, según confesó la abogada Yensi Zulima Bonilla, hoy testigo del ente acusador.

A la Fiscal Ana Victoria Nieto y al Fiscal Iván Aguirre, les imputarán los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento, fraude procesal, amenazas a testigos, soborno en la actuación penal, falso testimonio y prevaricato.