"Eso no es pacífico": Elizabeth Loaiza a manifestantes por bloqueo de vías

Opiniones divididas ha generado en las últimas horas la modelo caleña Elizabeth Loaiza, a cuentas de un video suyo que circula en redes sociales donde se le ve demasiado molesta.

Las razones datan de una pequeña caravana que generaba un taponamiento en una de las vías del país por donde Loaiza se desplazaba, al ver dicha manifestación, la caleña se detuvo e inmediatamente bajó de su vehículo aireada y molesta con los manifestantes.

“Esto no es pacífico, esta caravana es de ustedes y no nuestra porque sus derechos empiezan, donde terminan los míos, y yo no estoy participando de esto”, contestó la reconocida modelo mientras los lentes de las personas que estaban allí, presenciaban sus palabras.

Ante este hecho, lo que generó todo tipo de comentarios por parte de los internautas fue la frase “Yo apoyo el paro, pero no estoy de acuerdo con los bloqueos”, quienes manifestaron algunos estar a favor y otros totalmente en contra.