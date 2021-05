Santa Fe explica por qué no convocó a Luis Manuel Seijas para Libertadores

Gran polémica generó en redes sociales la no presencia de Luis Manuel Seijas en los convocados por el técnico Harold Rivera para el partido contra el Junior, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El que podía ser el último partido del venezolano con la camiseta de Independiente Santa Fe, luego que el presidente Eduardo Méndez confirmara que no continuaría en el equipo, no se producirá debido a que el jugador no entró en convocatoria para enfrentar a Junior en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que generó gran molestia en los hinchas, teniendo en cuenta la importancia del jugador referente del 'León'.

El conjunto 'cardenal' explicó el porqué de la decisión. Se trata de una lesión producto de una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho. El futbolista venezolano se encuentra haciendo trabajos de recuperación y se evaluará su evolución.

Por lo tanto, el último partido del mediocampista de 34 años con los colores del conjunto capitalino quedará registrado como el 28 de abril del presente año ante Fluminense, en la jornada 2 de la Copa Libertadores.

Seijas, que regresó a Independiente Santa Fe en 2018 luego de su primer ciclo con la institución 'cardenal', finaliza contrato con el club y por lo tanto no continuaría al servicio del equipo bogotano.