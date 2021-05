Con enternecedora foto Natti Natasha presentó a su pequeña hija

Completamente felices, así se encuentran ‘Raphy’ Pina y la cantante Natti Natasha, luego de que el pasado 22 de mayo se anunciara el nacimiento de su pequeña Vida Isabelle.

Por ello, la artista de “Sin Pijama”, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter una foto de su pequeña donde le ve vestida con un gorrito rosa, y envuelta en una cobija blanca, mientras tiene sus ojos abiertos, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el enternecedor mensaje en donde la artista presenta a su primogénita, donde, además, contó detalles de lo que fue la hora del nacimiento, el peso y la emotividad de sus familiares.

Lea también:

“Les Presento el sueño más grande que puede recibir una mujer. Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20 “y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño”

La publicación que fue toda una sensación rápidamente superó los 4 millones de likes, donde los internautas no dejaron pasar la oportunidad para felicitar a la cantante, donde también tuvo saludos de reconocidos artistas como Yandel, Zion, Annita, Tito el Bambino, entre otras celebridades.