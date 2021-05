Coalición de la Esperanza dice que se debe permitir visita de CIDH al país

Los integrantes de la Coalición de la Esperanza se reunieron este lunes con Monseñor Hector Fabio Henao y el representante de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz, quienes actúan como garantes en las conversaciones entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro.



Al finalizar el encuentro, el exministro del interior, Juan Fernando Cristo destacó el papel de garante que está cumpliendo la Iglesia y las Naciones Unidas. Además insistió en que se debe permitir el ingreso de la CIDH al país para que reedifique la situación de derechos humanos durante las movilizaciones.



“Autorizar ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la visita, para que verifique lo que está sucediendo. El Gobierno tiene que tener un gesto de avanzar en abrir una mesa para comenzar a debatir la reforma a la Policía Nacional”, indicó Cristo.

Incluso, luego de conocerse que el Gobierno, por ahora, no tiene previsto autorizar la visita de la CIDH al país, Sergio Fajardo, quien también hace parte de la Coalición de la Esperanza, pidió que se permita el ingreso del organismo internacional.



“No existe ninguna justificación para que el gobierno se niegue a recibir la visita de la CIDH. Para avanzar en la solución, es urgente que organismos internacionales certifiquen los casos de violación a los DDHH durante las últimas semanas en Colombia”, dijo Fajardo en la red social twitter.



Fajardo ademas indicó que Cali “ es símbolo de lo que vive Colombia y debe ser don surja la solución”. Llamó a un diálogo entre jóvenes, empresarios, universidades y organizaciones comunitarias, con el acompañamiento de la Iglesia.



“Allá en Cali, este es el momento preciso para dar un quiebre en esa forma cómo se están conduciendo las cosas. Las heridas hay que sanarlas allá, que no nos queden esas imágenes de confrontaciones a bala, de expresiones de odio, que sugieren una lucha interna”, añadió.



Los integrantes de la coalición se reunieron con la Iglesia y la ONU, fueron Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán y Juan Fernando Cristo.