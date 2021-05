Duván Zapata y el gol que más recuerda con la Selección Colombia

En conversación con la Federación Colombiana de Fútbol, el goleador Duván Zapata habló en la previa de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y reveló cuál es el gol que más recuerda haber marcado con la Tricolor.

Para Duván, las primeras veces son importantes, por eso el primer gol que marcó contra Argentina, en su primera Copa América, es hasta ahora el que más tiene en su mente.

Le puede interesar:

"El gol que le hice a Argentina en la Copa América es el que más recuerdo, era mi primera Copa América, es el que recuerdo con más emoción", dijo.

Por otra parte, a Duván Zapata lo reconocen como un guerrero dentro de la cancha, pero un tanto tímido fuera de ella, por lo que el goleador explicó a qué se debe esta diferencia en ambos escenarios.

"Cuando entro al campo me transformo, esa timidez que pueda tener como persona se me va. Me gusta porque puedo entrar y estar libre, ser yo, demostrar y expresar todas mis condiciones", dijo.

Finalmente, reveló algo que para los hinchas era desconocido, y es que en realidad, a Duván Zapata no le termina de convencer que lo llamen 'El Toro'.

"El Toro es un apodo que no termino de aceptarlo, pero ya sé que para todo el pueblo colombiano soy El Toro, así que me lo trago", dijo entre risas.