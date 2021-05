Primer entrenador de Egan Bernal revela un secreto de su preparación

Fabio Rodríguez, el exciclista que condujo el comienzo de la carrera de Egan Bernal entre los 8 y 14 años, tiene certeza de que el ciclismo de montaña dio al campeón del Tour de Francia de 2019 habilidades especiales en tramos sin pavimentar, como en los que ha destacado en el Giro que lidera este año.



"El haberse criado en las trochas, en las carreteras, en terrenos destapados, con obstáculos, es muy bueno para cualquier deportista que quiera ser un máximo exponente del ciclismo mundial”, declaró en una entrevista con Efe Rodríguez, quien corrió entre 1992 y 1996 en clubes de España, Colombia e Italia.

En su rol de entrenador, el que fue gregario en las filas de los españoles Clas-Cajastur y Mapei-Clas, y del alpino Glacial-Selle Italia, cree que las exhibiciones de su más ilustre pupilo en el Giro no son coincidencia, pues denotan su plena recuperación física tras una decepcionante temporada de 2020, y una amplia gama de recursos técnicos que le han llevado a portar la maglia rosa.



Bernal, quien el 13 de enero cumplió 24 años, tomó el liderato en la novena etapa con un fulminante ataque en un duro ascenso sobre terreno destapado. Y dos días después, en una superficie similar, aumentó la ventaja sobre sus principales rivales.



Rodríguez, de 54 años, dice con énfasis que si Bernal no conociera la forma de encarar el terreno escarpado en el que se mezclan la tierra, el polvo, los huecos y las piedras, él también "habría sufrido" como sus rivales.



"Le sirvió muchísimo", dijo en alusión a la práctica de Bernal del ciclismo de montaña de niño en su natal Zipaquirá, ciudad distante 43 kilómetros de Bogotá.



Ese secreto, que ahora se transmite a voces, se ha convertido en el primer consejo que da a los menores que llegan a sus clases en Zipaquirá.



Para Fabio Rodríguez, la evolución de la máxima figura del ciclismo colombiano en la actualidad ha sido gigantesca. De niño lo recuerda tímido, callado y dispuesto siempre a seguir órdenes.



"No era el que decía, 'venga, por qué no hacemos otra cosa o algo diferente en cuanto a la estrategia. Hoy lo que uno ve es que él habla, dice qué hacer, qué no hacer, y eso no lo tenía", manifestó 'el profe Flavié', como le llama hasta hoy el líder del equipo Ineos.



Rodríguez no cree que hoy tenga algo para recomendarle a su pupilo ilustre para que conserve la camiseta rosada de líder hasta el arribo final a Milán.



"Si me lo encontrara un día y nos pusiéramos a charlar del tema, el que le tiene que pedir consejos soy yo de cómo correr o manejar cargas, pues él es el que está adquiriendo tanta experiencia, y más siendo un líder”, manifestó con visible nostalgia.



Rodríguez dijo creer que pese a que la carrera de Bernal no tiene techo, la extensión de su legado puede ya tener un elegido.



Se trata de Ronald Stiven Bernal, con 16 años, hermano menor del excampeón del Tour.



El técnico ve en el prospecto un privilegiado biotipo, muy parecido al del hermano, pero espera que herede "la capacidad de sufrimiento de Egan".



"Ronald lo ha tenido todo hasta ahora, no ha tenido que lucharla", manifestó al aludir a las condiciones adversas que tienen que encarar los ciclistas, incluso por la lluvia, el frío o el viento.



Esa capacidad de sufrimiento que también admira en Egan refuerza la confianza de 'Flavié' en que el Giro de Italia 2021 quedará en poder del capo del Team Ineos el próximo 30 de mayo.