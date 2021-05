El sensual video de Jessica Cediel, acostada y con muy poca ropa

Jessica Cediel sorprendió en sus redes sociales tras un corto video en su cuenta de Instagram, en el que se ve con muy poca ropa en su cama.

En lo que parece ser una sesión de fotos, Jessica Cediel posó y dejó boquiabiertos a todos sus fans, que se lo hicieron saber en los comentarios.

"Sorry not sorry...", fue el mensaje que acompañó el video, junto a unos emojis. Así fue la publicación de la presentadora colombiana.

El post ya suma más de 250 mil likes, junto con comentarios de elogios y amor hacia Jessica Cediel.