'Ñoño' Elías se acoge a sentencia anticipada ante la Corte Suprema

El excongresista Bernardo Miguel El 'ñoño' Elías, se acogió a sentencia anticipada y aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos por su participación en el caso Odebrecht.

En audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, el 'Ñoño' Elías, contra quien ya pesa una condena, aceptó cargos por haber actuado dentro del grupo de funcionarios públicos acusados por el conocido ‘escándalo de corrupción de Odebrecht’, para conseguir la adjudicación de obras de infraestructura mediante el pago de sobornos. Además, manifestó su intención de allanarse a cargos.

“Pero también decíamos que el espíritu de esa norma era que no se incrementara la pena, entonces si no se aplicaban los incrementos de la 890, mucho menos se iban a aplicar los incrementos posteriores a ella, porque es que seguía siendo desproporcionada la pena, ahora bien, la Corte cambió la postura y dijo que, si se podía otorgar el principio de oportunidad a los aforados como los congresistas”, señaló en audiencia ante la Corte Suprema el 'Ñoño' Elías.

Leer más: Fiscalía abrió 8 líneas de investigación relacionadas con las protestas

El “Ñoño” Elías, enfatizó que él pidió el principio de oportunidad que le fue negado: “Yo pedí el principió de oportunidad me dijeron que no se podían porque no era el mismo escenario y una serie de elementos jurídicos”, “Yo sigo con la intención de allanarme, yo quiero ahorrarle este tiempo a la justicia, trabajo, ustedes han sido testigos de lo que he colaborado con la justicia, pero si quiero quedar en un estadio más favorable con la pena, y yo no tuve la oportunidad de bajarla por el tema del principio de oportunidad”.

La decisión se toma tras ser señalado por su participación en el escándalo de sobornos de la multinacional brasileña.