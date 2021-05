Fabio Enseña: el youtuber que lucha para que no se pierda la leche del país

Se trata de Fabio Ramírez, quien últimamente se ha dado a conocer como Fabio Enseña, un canal en YouTube que ya cuenta con más de 55 mil suscriptores y otros tantos en Tik Tok. A través de videos ha buscado enseñarles a las personas del país la vida en el campo y cómo en medio de la crisis se pueden sortear los obstáculos que viven los campesinos día a día.

“Soy un campesino más, pero desde pequeño mis juegos siempre fueron hacer cultivos e instalaciones de animales lo que incrementó mi amor por el campo, el cual después de los años no ha menguado”, asegura Fabio mientras explica cómo ha impreso esta pasión en cada uno de sus videos.

Fabio, quien es Campesino y docente en el campo agrícola, ha buscado transformar su manera de enseñar y generar un impacto en sus estudiantes, pero la pandemia hizo que esta metodología cambiara de forma drástica.

Fabio Enseña nace en medio de la pandemia. Al no tener contacto con sus estudiantes, empezó a enviar videos instructivos a través de los correos, los cuales al inicio no calaron muy bien. Sin embargo, esto no detuvo a Fabio lo cual lo llevó a subirlos a diferentes plataformas digitales, donde han tenido una gran acogida por parte de las personas.

Durante el Paro Nacional, Fabio Enseña ha crecido de forma exponencial, pues las imágenes de campesinos que han perdido sus productos en las vías han centrado la atención de las personas del común en las redes sociales.

Fabio también fue afectado por la situación, pero en videos explicó cómo podían utilizar los productos para realizar abonos orgánicos y otros materiales para aprovechar lo que aparentemente podía perderse.