Estado se salva de pagar $12.5 Billones al ganarle demanda a militares

Estado colombiano gana demanda a un grupo de militares en retiro y se salva de pagar $12.5 Billones. Este es el sexto pleito que gana la Nación en menos de dos meses.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió a favor del Estado una demanda instaurada por un grupo de miembros retirados de la fuerza pública que solicitaba a la Nación el pago y reconocimiento de la prima de actualización.

El Tribunal ordenó la terminación y archivo del proceso, al haber encontrado demostradas varias de las excepciones previas formuladas por las entidades demandadas (Ministerio de Defensa y Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL), y por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pues los demandantes le dieron al proceso un trámite diferente al que correspondía porque las pretensiones de carácter laboral no se pueden reclamar a través de una acción de grupo.

“La Acción de Grupo no es el mecanismo idóneo para resolver controversias relacionadas con el pago de acreencias laborales, porque esta herramienta se plantea sobre un derecho ya reconocido y no uno por declarar”. La decisión había sido adoptada por el Tribunal desde el pasado 25 de febrero y no fue apelada por los demandantes, quedando ejecutoriada recientemente.

Estas fueron las demandas que ganó el Estado colombiano en los últimos dos meses:

Astrida: USD 40 millones de dólares ($146.600 millones de pesos)

Amércia Móvil: América Móvil por 1.286 millones de dólares - 4.6 billones de pesos

Hermanos Carrizosa: USD 323 millones de dólares - $1.2 billones de pesos

Gas Natural: 4.8 billones de pesos ($1.310 millones de dólares)