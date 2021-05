Bloqueos en el país ponen en riesgo 60 millones de aves de granja

La ONG Sinergia Animal está sumando esfuerzos con los santuarios de Colombia para rescatar a los animales de granja que se han visto afectados por la crisis de paro y bloqueos que vive el país. El rescate se hace para prevenir que los animales mueran de inanición y otros factores los cuales los hacen vulnerables.

La alerta que están realizando desde la ONG indica que 60 millones de aves de granja se encuentran en riesgo de morir debido a los problemas de transporte, logística y procesamiento de la industria durante los bloqueos en las carreteras.

Según Karen Reyes, vocera de la ONG en Colombia, asegura que la preocupación recae en que las industrias no están siguiendo las resoluciones de contingencia para estos casos; es decir, proveer de alojamiento, alimento y cuidado a los animales en medio de su transporte.

“Estos no se han puesto en marcha, las instituciones no hacen presencia en estos lugares donde ocurren estas situaciones (…) estos animales no se suelen tener en cuenta ya que hacen parte de la industria alimentaria, pero eso no quita el hecho de que estén sufriendo y requieran una atención especial”.

