Claudia López: "El fútbol sigue suspendido en Bogotá"

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, anunció este lunes en rueda de prensa que el fútbol profesional en la capital del país continuará suspendido hasta nuevo aviso. Poniendo en duda una vez más los escenarios para los juegos de Millonarios, Santa Fe y La Equidad, así como los partidos de la Copa América en la ciudad.

"El fútbol estaba suspendido en Bogotá y sigue suspendido. No tenemos capacidad para la vida, mucho menos para el fútbol, tengamos un poquito de sensatez y sentido de las proporciones", comentó la mandataria luego de ser interrogada por el certamen continental.

Al respecto añadió: "Cualquier utilización de un escenario para un evento de fútbol en Bogotá está suspendido desde hace dos semanas y sigue suspendido".

El juego Millonarios Vs. Junior, por la vuelta de las semifinales del fútbol colombiano, al igual que el de La Equidad (a la espera de un rival), por la ida de la misma instancia, y los partidos Santa Fe Vs. Junior y La Equidad Vs. Gremio, por Copa Libertadores y Copa Sudamericana respectivamente, podrían reprogramarse o llevarse a cabo en una nueva sede.