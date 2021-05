Fulham, West Bromwich y Sheffield, los tres descendidos de la Premier

El Fulham consumó su descenso a la segunda categoría del fútbol inglés tras caer este lunes por 0-2 ante un Burnley que, con su triunfo en Craven Cottage, certificó su permanencia, una temporada más, en la Premier League.

De esta manera, a falta de tres fechas para que finalice la liga inglesa, quedaron definidos los equipos que harán parte del Championship (segunda división) para la temporada 2021-2022.

Le puede interesar:

Sheffield United

Ascendió en la temporada 2018-2019 luego de terminar en la segunda posición del Championship. El equipo de Chris Wilder, luego de subir de categoría, hizo una sorpresiva temporada en la Premier League 2019-2020, ocupando en momentos de la campaña posiciones que otorgaban clasificación a Europa League.

Al término de aquella liga, finalizó en la novena posición con 54 puntos, realizando una campaña muy buena y logrando el objetivo primordial, evitar el descenso inmediato.

No obstante, para la presente temporada, el equipo poco se reforzó y continuó con la misma base de jugadores del año anterior. Luego de la jornada 27 y con la salvación muy complicada, Sheffield sustituyó en el banquillo a Chris Wilder por Paul Heckingbottom, quien no pudo hacer mayor gestión y apenas obtuvo un triunfo. Con 17 puntos en toda la temporada y ocupando el último puesto de la Premier League, 'The Blades' perdieron la categoría.

West Bromwich Albion

Su último descenso se produjo en la temporada 2017-2018. Luego de jugar las dos siguientes temporadas en la segunda categoría, retornó para la actual campaña a la máxima división del fútbol inglés ocupando el segundo puesto.

El equipo también sufrió un cambio de entrenador, pero en la jornada 14. Muy temprano sustituyeron a Slaven Bilic por Sam Allardyce, un viejo conocido en la institución y experto en salvaciones.

No obstante, no pudo mantener la categoría, y ocupando el puesto 19 con 26 puntos, se confirmó que jugará la campaña 2021-2022 en el Championship.

Fulham

Aunque no reemplazaron a su técnico Scott Parker y lo mantuvieron hasta el final con la ilusión de seguir en la Premier League, el equipo este lunes ratificó su caída luego de perder con Burnley, un rival directo en la lucha por el descenso.

Igual que West Bromwich, el conjunto londinense ascendió y descendió inmediatamente, luego de obtener el cupo para Premier el año pasado. Perdieron la categoría en la campaña 18-19, el siguiente año lograron el ascenso y una temporada después vuelven a la segunda división.

Con 27 puntos en 35 partido y menos 22 goles de diferencia, el equipo londinense no hará parte de la Premier League para la próxima campaña.

Los equipos confirmados para la siguiente temporada son Norwich City Y Watford, ambos volverán a la máxima división del fútbol inglés luego de un año.