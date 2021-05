Egan Bernal y un parte de tranquilidad sobre su estado de salud

Egan Bernal terminó su tercer día del Giro de Italia, que contó con un recorrido de 190 kilómetros y que coronó al neerlandés Taco Van Der Hoorn en el sprint finalizado en Canale, región de Piamonte. El colombiano del Ineos entregó un balance de estos primeros días de carrera, destacando su buen estado de salud y dando un parte de tranquilidad sobre sus dolores de espalda.

En la fracción de este lunes llegó en el lote principal a 4 segundos del vencedor. "Fue una buena etapa para nosotros. Al comienzo llovió bastante, pero luego secó. Hubo varias caídas y lo importante fue que no perdimos tiempo", dijo al término de la competencia.

Respecto a las molestias en la espalda que lo habían aquejado en las últimas semanas, el pedalista de 24 años entregó un parte de tranquilidad.

"Vamos muy bien, la espalda hasta el momento no me ha molestado, esperemos que no me duela. El Giro es una carrera muy alegre y estoy contento de estar acá. Vamos a ver cómo sigue la carrera", expresó.

Este martes de disputará la etapa 4 de la carrera ciclística por Italia en la que tendrá presencia la montaña con llegada en leve altitud; será el primer gran reto para los candidatos por el título, en una región que Egan Bernal conoce muy bien.

"Toda esta zona la conozco muy bien, la de Piamonte, acá viví dos años. A partir de este martes se van a ver más movimientos. Es una etapa bastante complicada, al final son 5 kilómetros, pero al 10% de inclinación. Si un equipo puede moverse y un corredor quiere marcar diferencia, puede hacerlo", finalizó