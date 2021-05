Malestar de J Balvin: "si opino soy tibio, si no, me falta empatía"

J Balvin recibió miles de críticas por no pronunciarse sobre la problemática que atraviesa Colombia, aunque no solamente en este contexto, sino con problemas de meses atrás.

Finalmente, el cantante colombiano se pronunció y dejó algunos mensajes en contra de la violencia y de lo que pasa en el país, pero esto no convenció a muchos usuarios, quienes lo llamaron 'tibio' y que lo hizo por obligación.

Tras esto, el cantante de reguetón habló en historias de Instagram y mostró su descontento, mencionando que diga lo que diga, lo van a criticar.

"Si opino, soy tibio, si no, me falta empatía, ¿entonces? Está claro, hay una injusticia y la gente está sufriendo, la gente inocente lucha en las calles y está muriendo por la fuerza pública. No quiere decir que todos en la calle son vándalos, así como decir que todos los policías son asesinos. El pueblo está sufriendo y la está pasando muy mal", dijo.

Y agregó: "Si aún me escucha la juventud, no les pido que se vayan a matar, luchen por sus sueños, salgan, con cuidado, pero no se puede generalizar. No todo el mundo es malo. Meterse en política es algo muy delicado, sin embargo estoy aquí. Me duele, me importa mi país. A mí me tocó comer mucha mier... en Medellín de pequeño y eso no se me olvida".