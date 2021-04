“Critican el paro desde la comodidad de su casa”: activista Lalis Smile

Daniela Beltrán, mejor conocida en redes sociales como Lalis Smile, participó del Paro Nacional celebrado el 28 de abril y publicó en su cuenta de Instagram un breve resumen de lo que vivió durante la manifestación.

Dentro de sus conclusiones, se refirió a lo malo de la protesta y señaló a los detractores: “Lo malo es entrar a redes sociales y ver cómo la gente desacredita y generaliza una marcha a la que no fue. Desde la comodidad de su sofá criticando algo que no vive y que no sabe, no sabe que es marchar, no sabe que es tragar gas, no sabe que es sentir rigor por la policía, pero hablan”.

También tuvo palabras para el presidente Iván Duque: “Vi sus palabras y el tipo sonriendo, indolente, el tipo sonriendo cuando tiene miles de personas en las calles, hay gente lastimada, hay abuso de la policía y al tipo no le importa”.

Lalis ratificó que estará marchando este 29 de abril, pues el Paro Nacional fue convocado también para este jueves.

Esta chica es una de las detractoras del gobierno más reconocidas en las redes sociales desde la campaña presidencial, cuando mostró su apoyo total a Gustavo Petro y con videos en su canal de YouTube, argumentaba el porqué él debía ser el presidente de Colombia.