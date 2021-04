La verdad y explicación de Uribe tras anécdota del vómito de su hijo

Días atrás, Tomas Uribe, hijo de Álvaro Uribe, contó que cuando era pequeño su papá hizo que Jerónimo, su hermano, se tomara un jugo que vomitó, solo porque no le gustó y con la intención de que respetara la comida. El tema dio de qué hablar en redes sociales.

Ahora, Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, explicó en 10Am Hoy Por Hoy de Caracol Radio que él tenía una mentalidad distinta y que era de caracter fuerte, pero que logró cambiar.

"A mis hijos les tocó crecer con un papá que siempre hizo política. Nos tocó la violencia partidista, luego la violencia en otras zonas con la guerrilla. Ha sido una vida política agitada y mis hijos han crecido en ese ambiente. Ellos opinan sobre el país, los invitan a hablar de emprendimiento y está metido en nombre de los dos", empezó diciendo el exsenador de Colombia.

Y agregó: "Los tiempos me han hecho cambiar. Yo de papá joven tenía una idea que por fortuna se cambió, yo era muy drástico con mis hijos. Yo de pronto cometí esos errores. Le dije a Tomás: 'Hombre, no tan exagerado como tú lo dijiste'. Le hice tomar el jugo, es cierto, de pronto un error, pero no en las condiciones que Tomás dice. Por eso les digo que aprendan a comer de todo y que se sirvan lo que son capaces de comer, pensando en el país y el planeta".