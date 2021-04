Plantas de oxígeno trabajan a su máxima capacidad para atender pandemia

Las empresas productoras de oxígeno medicinal están trabajando al 105% de su capacidad y las 24 horas del día para atender las necesidades del sector de la salud a nivel nacional que atiende la pandemia del COVID-19, según Ingrid Marcela Reyes Rey, directora ejecutiva de la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la ANDI.

Lea también:



Reveló que las compañías del sector han invertido unos siete millones de dólares en ampliar su infraestructura y equipos como concentradores y cilindros de oxígeno.

Informó que en febrero de 2020 el consumo de oxígeno nacional se encontraba en 330 toneladas por día y en abril del presenta año la demanda se ha elevado a 575 toneladas por día, lo que representa un incremento del 74%.

“La prioridad es cumplirles a los pacientes ante la alta demanda que se registra, principalmente en regiones como Atlántico y Antioquia, en las que algunas IPS ya se encuentran demandando de siete a diez veces más oxígeno del habitual. Ello ha requerido enfocar el recurso humano, técnico y logístico disponible, a dichas zonas desde el centro de Colombia, con trayectos de cerca de mil kilómetros por carretera y recorridos de dos a tres días, sorteando dificultades geológicas, climáticas y cierres de vías por situaciones de orden público o en mantenimiento como es el caso de La Línea”, comentó la dirigente gremial.

“La producción de oxígeno en Colombia ha logrado suplir los picos anteriores. Sin embargo, reiteramos que la capacidad de producción de oxígeno no es ilimitada, al igual que los vehículos para moverlo por todo el país, y los tanques, cilindros y concentradores para suministrarlo a los pacientes. En caso de que otras ciudades, como Bogotá y Cali, sigan aumentando en número de contagios y demanda de oxígeno se requerirá hacer una distribución del gas a las IPS, pero con el objetivo de no dejar ninguna desabastecida. Para no llegar a esta situación se está trabajando, en conjunto con el Gobierno Nacional y autoridades en salud, en soluciones como importación de oxígeno, puesta en marcha de PSA en clínicas y hospitales (plantas de producción de oxígeno en sitio a pequeña escala), protocolos de uso racional del oxígeno, y campañas de sensibilización para que los pacientes en casa devuelvan a las empresas de gases los cilindros y concentradores de oxígeno tan pronto sean dados de alta. Finalmente, el autocuidado debe ser la principal estrategia”, concluyó.