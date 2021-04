Gobierno levanta restricción a vehículos de carga el domingo 25 de abril

Atendiendo la etapa de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, el Ministerio de Transporte autorizó la movilidad de vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, por las vías del territorio nacional para el próximo domingo 25 de abril de 2021.

La viceministra de Transporte Carmen Ligia Valderrama, dijo que desde la cartera de Transporte comunican a los gremios, asociaciones del sector transporte, a los ciudadanos y los usuarios de la red vial nacional, que durante este domingo 25 de abril, no se aplicará la restricción para estos vehículos de carga.

"Esta decisión se adopta con el fin de garantizar el abastecimiento de alimentos y demás productos en todo el país, con el propósito de facilitar la movilización de carga en los días que por el confinamiento las vías no tienen mayor circulación de vehículos", explicó Valderrama.

Recordó. que el virus no se ha ido y por lo tanto hizo un llamado especial a cumplir las medidas de bioseguridad en el marco de la reactivación económica del país.

Según el ministerio de Transporte, esta determinación se respalda teniendo en cuenta las medidas de contención adoptadas por el Gobierno Nacional para limitar la propagación del Covid-19.