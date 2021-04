Caitlyn Jenner hace oficial su candidatura a la Gobernación de California

Caitlyn Jenner, quien es reconocida por ser una medallista olímpica y también por su participación en el reality Keeping Up With The Kardashians, anunció que tiene la intención de ser candidata a la Gobernación de California y ya presentó los documentos necesarios.

Jenner también es un ícono transgénero y ahora quiere hacer historia en la política de un estado que asegura que ha sido su hogar durante los últimos 50 años.

En un comunicado afirma que en el último tiempo ha visto que California ha sido gobernada por un solo partido, el Demócrata, y quiere darles otra oportunidad a sus habitantes que cree que merecen algo mejor.

Caitlyn Jenner critica especialmente al gobernador Gavin Newsom y dice que quiere "terminar con sus años desastrosos en el poder", criticando sus órdenes de confinamiento "que han llevado a la quiebra a pequeños negocios y han hecho que una generación de niños se quede sin ir al colegio".

Agrega que en las próximas semanas estará viajando por todo el estado, reuniéndose con sus habitantes para conocer más de cerca sus necesidades.