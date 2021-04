Los ocho clasificados y el descenso: prográmese con la fecha 19 de la Liga

La Liga colombiana 2021-I cierra este domingo su fase regular con ocho compromisos, los cuales no solo determinarán los últimos dos equipos clasificados a los cuartos de final del fútbol colombiano, sino que también qué equipo pierde la categoría y cuáles serán los cuatro primeros del campeonato.

En total, serán ocho partidos los que se jueguen de manera simultánea a las 3:30PM, el único de ellos que no tendrá trascendencia, el que jueguen Bucaramanga y Águilas Doradas.

Los dos partidos fundamentales para definir los ocho mejores serán los que disputen América Vs. Tolima y Once Caldas Vs. Medellín, caleños y antioqueños suman 26 puntos cada uno pero la octava posición hoy le corresponde al 'Escarlata' por una mejor diferencia de gol.

La definición del descenso también será emocionante, tanto Chicó como Pereira suman 110 puntos en dicha tabla, siendo los boyacenses últimos por la dfierencia de gol. Los 'Ajedrezados' reciben a Jaguares y los 'Matecañas' hacen lo propio ante el Deportivo Pasto.

La jornada comenzó el viernes con el empate 1-1 entre Alianza Petrolera y Envigado, el complemento de la jornada se jugará de la siguiente manera:

[3:30PM] Boyacá Chicó Vs. Jaguares

[3:30PM] Millonarios Vs. Deportivo Cali

[3:30PM] La Equidad Vs. Santa Fe

[3:30PM] Once Caldas Vs. Independiente Medellín

[3:30PM] Deportivo Pereira Vs. Deportivo Pasto

[3:30PM] América de Cali Vs. Deportes Tolima

[3:30PM] Atlético Bucaramanga Vs. Águilas Doradas

[3:30PM] Atlético Nacional Vs. Patriotas