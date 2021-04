Los síntomas poco conocidos que pueden avisar de un ataque al corazón

El médico Alexei Bezymyannyi explicó que el dolor de muelas es un síntoma de ataque al corazón en raras ocasiones, por lo que sugiere estar atentos al dolor en el estómago ya que este órgano puede indicar una condición que amenaza la vida. En una entrevista con Zvezda, el médico describió que el tipo de dolor de estómago que indicaría que el corazón está en peligro se asemeja al de una puñalada con una daga y lo mejor es pedir ayuda médica.

"Si siente dolor en el epigastrio y entiende que no se ha excedido en la comida, no ha tenido síntomas similares, no tiene un diagnóstico establecido de gastritis o esofagitis o hernia del esófago diafragmático, y no tuvo síntomas similares antes, el dolor no se debe tolerar", señaló.

El especialista recomendó que en caso de dolor persistente y leve, se puede acudir al médico especialista de la clínica de forma independiente, pero si el dolor es muy fuerte se debe solicitar ayuda médica de emergencia.

Además, recordó que cualquier dolor agudo en el pecho es uno de los principales síntomas de un ataque al corazón y que si este se produce en personas de entre 25 y 30 años lo recomendable es buscar ayuda médica.