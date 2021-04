Conservadores piden al Gobierno conocer el proyecto de reforma tributaria

La reforma tributaria que el Gobierno llevará al Congreso de la República sigue siendo un tema de discusión al interior de los partidos políticos. En la ultimas horas el conservatismo adelantó una reunión de bancada para analizar algunos de los temas que han trascendido sobre el proyecto y que serían incluidos en esta.



Tras el encuentro, el Partido Conservador pidió al Gobierno conocer oficialmente el texto que será llevado al Congreso de la República con el fin de adoptar una postura sobre la reforma tributaria.



" El partido espera que el Gobierno convoque a la bancada para que le explique en detalle los temas de la reforma tributaria, a efecto de que el conservatismo pueda fijar una posición sobre el particular, en el entendido de que se examinará una a una las propuestas del Gobierno y que tratará de acompañar al Gobierno”, indicó el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes.



El Partido Conservador, que hace parte de la coalición de Gobierno, ha sostenido que no acompañará propuestas que afecten a la clase media. También que es “Consciente como es el Partido de la situación fiscal, del tamaño de la deuda, y del alivio social que es preciso cubrir, quiere prestar su concurso para este fin, pero no sin antes vislumbrar los efectos sobre la economía, y muy particularmente sobre la masa de contribuyentes de sector medio y popular colombianos”, dice la colectividad en un comunicado.