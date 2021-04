James: "Tenía todo acordado con Atleti y Real Madrid no me dejó salir"

James Rodríguez se confesó en una entrevista este jueves, donde habló acerca de su actualidad en el Everton, la Selección Colombia y contó detalles de su traspaso frustrado desde el Real Madrid al Atlético, después de llegar del BayernMúnich a mitad del 2019.

El futbolista colombiano jugó dos años con el Bayern Múnich, al término de la temporada 2018-2019, el equipo alemán le ofreció un contrato al mediocampista para firmarlo de manera permanente, sin embargo, el jugador quiso volver a Madrid.

James sabía que no iba a contar con muchos minutos al mando de Zinedine Zidane para la siguiente temporada, por lo que tenía un acuerdo verbal con el otro equipo de Madrid, el Atlético. No obstante, el equipo 'merengue' no dejó salir al colombiano.

"El año pasado en el Real Madrid jugué poco. Cuando decidí salir del Bayer Múnich ya tenía algo acordado con el Atlético, pero el Real Madrid no me quiso dejar salir. Hablé una vez con el 'Cholo' y me dijo que era un jugador que trabajaba bien, que podría jugar con él", contó el colombiano.

Ante la pregunta de la razón por la cual el club blanco no había dejado salir al colombiano, el mediocampista respondió: "Hay que preguntárselo a Florentino Pérez (presidente del Real Madrid)".

El 10 de la Selección Colombia apenas disputó 729 minutos en su último año con el conjunto de la Casa Blanca, situación que lo llevó a continuar su camino en el Everton de Inglaterra.