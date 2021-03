Macnelly Torres y las duras palabras contra Pékerman por Brasil 2014

Nuevamente un exjugador de la Selección Colombia sale a hablar de José Néstor Pékerman. Esta vez, Macnelly Torres no se guardó nada sobre su no convocatoria al Mundial de Brasil 2014 y aseguró que la tricolor quedó en deuda con él.

Según el experimentado jugador, con todo lo que le aportó a la Selección para clasificar al Mundial de Brasil 2014, que lo hayan dejado por fuera de la lista de 23 convocados fue injusto.

"Quedaron en deuda conmigo, creo que le aporté al proceso de Selección Colombia y debí estar en el Mundial de Brasil 2014. Fueron decisiones técnicas. No fue recíproco por lo que yo le di a la Selección", explicó.

En su momento se habló de que su ida a Arabia había sido una razón para la no convocatoria a la Copa del Mundo, sin embargo, el mismo jugador aseguró que la Selección Colombia sabía de su fichaje, sobre todo porque el mismo José Néstor Pékerman le dijo que fuera a Al-Shabab.

"No fue porque me fui para Arabia. En esa época ya había esos aparatos que lo rastrean a uno hasta en la China. Fue una decisión técnica y nada más. Pékerman me dijo que fuera a Arabia, me lo dijo a falta de dos fechas antes clasificar. No me mintió porque nunca me prometió ir al Mundial", aseguró.

No obstante, resaltó que aunque no señala de "rosca" en la Selección Colombia, sí hubo convocados que no tuvieron suficientes minutos en las Eliminatorias, pero sí hicieron parte de la lista de 23 para Brasil 2014.

"Yo no puedo decir que hubo rosca, eso sería hablar cosas sin certeza. Hay algo claro, los 23 son los que el técnico quiere y fue su decisión. Yo digo que en el Mundial hubo jugadores que no tuvieron ni un minuto en Eliminatoria, es un tema que solo elige el entrenador", dijo.