“Se cayó el VAR cuando iban a expulsar al jugador; volvió cuando lo sacaron”

El VAR volvió a ser protagonista en el clásico antioqueño que empataron 0-0 Atlético Nacional e Independiente Medellín, luego de una polémica agresión de Alex Castro sobre James Sánchez, en la que tras minutos de confusión, el jugador del cuadro 'Verdolaga' fue sustituido sin recibir ningún correctivo de parte del árbitro Mario Herrera.

Andrés Cadavid, capitán del DIM, reclamó la acción en el campo de juego y al cierre, en la rueda de prensa, tomó la vocería al respecto, saliendo con su camiseta al revés para que no reflejara ningún escudo, sino para "hablar en nombre del fútbol colombiano".

"En el terreno de juego creemos que hubo dos expulsiones por dos acciones del mismo jugador seguidas (Alex Castro), estoy hablando independientemente de que sea Nacional, puede pasar con cualquier otro equipo", señaló el capitán del 'Poderoso'.

Y añadió: "Hubo dos acciones que pudieron ser roja, que hay que considerarlas, una que con el balón le da en la cara y la otra cuando se acerca a James (Sánchez), un posible cabezazo, que creo que por eso a un jugador del Junior ya lo habían expulsado".

"Entramos en consideración, le dijimos al árbitro que considerara la jugada, pero el error, o no sé qué puede pasar, que se va la señal del VAR y en un fútbol profesional y en una Liga tan importante como la de Colombia no se puede ir la señal de un VAR en una posible roja. Ahí el árbitro me dice que se fue la señal, entonces yo le dije que no podemos seguir, 'hay que esperar que vuelva para proseguir'", continuó en su explicación.

"El acto seguido es que hay un cambio, el entrenador rival (Alexandre Guimaraes) cambia al jugador que de pronto expulsan; después del cambio, viene el árbitro y me dice: 'ya volvió la señal'. Yo bueno, listo: 'vamos a mirar qué pasó y devuelves el cambio y miras si es posible expulsión o no. Y me dice 'no, ya está el cambio, ya podemos seguir'. Hasta ahí llego yo y hasta ahí voy a hablar yo", concluyó.

Mario Herrera también fue citado por el VAR en los primeros minutos del partido para revisar una entrada temeraria de Juan Pablo Gallego sobre Brayan Rovira, la cual el juez central no consideró como una acción de cartulina roja.