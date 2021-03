El crecimiento de datos en las plataformas digitales, necesita cada día más espacio en los datacenter del mundo. En este episodio Equinix nos cuenta cómo siendo el líder global de infraestructura digital, resuelve el reto del alto consumo de energía y propone ideas sostenibles desde la transformación digital.

Música: Uso libre.

Drving concern: Written by Kevin MacLeod.

Backbeat Written by Kevin MacLeod.

Favorite Written by Alexander Nakarada.