Millonarios no demandará a Boca Juniors, pase lo que pase con Andrés Román

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, aclaró en la Asamblea General de Socios del equipo la postura del club respecto al paso fallido de Andrés Felipe Román a Boca Juniors, aclarando que no se tomará ningún tipo de medida legal en contra del cuadro argentino, en caso de descartarse la miocardiopatía del lateral derecho.

"El jugador no aprobó los protocolos médicos, que no conocemos cuáles son pero que tiene derecho a tenerlos Boca Juniors, por tanto no lo contrataron. Esa es una decisión soberana, unilateral de Boca y nosotros, desde el punto de vista institucional, la respetamos. Todo club puede aceptar o no aceptar un jugador de acuerdo a sus estandares médicos. Por eso Millonarios no entablaría ningún tipo de demanada en contra de Boca Juniors", respondió Camacho al ser preguntado por la situación.

Al respecto agregó: "Lo que puede ser incómodo es lo que se dijo del jugador, las afirmaciones hechas por algunos médicos y es un tema que el jugador está evaluando, pero es un tema aparte".

El dirigente azul agregó que actualmente continúan acompañando a Román y esperan la respuesta de los exámenes enviados a Alemania y añadió que el jugador tiene todos los indicios de tener un corazón deportivo.

Durante misma Asamblea se determinó la nueva junta directiva de Millonarios, a la que se unen Henry Gallardo, director de la Fundación Santa Fe, y David Alejandro Colmenares, presidente de Allianz Colombia, ambos llegan en reemplazo de Fernando Jaramillo y Alejandro Rebollo.