Buscan endurecer requisitos para porte de armas y penas por tenencia ilegal / ()

La inseguridad y las recientes balaceras que se han presentado principalmente en Bogotá, han hecho que el debate sobre las armas se haya intensificado. A comienzos de semana el uribismo presentó un proyecto para flexibilizar el porte y "garantizar la legítima defensa" de las personas, y ahora el senador Rodrigo Lara es el que trabaja en otra iniciativa, pero para "desarmar a la gente".

"Nosotros necesitamos sacar una cantidad de armas que están en las calles. Este es un país que no se puede seguir armando. El monopolio está en cabeza de la Policía y las Fuerzas Militares, y la verdad es que flexibilizar para que particulares puedan obtener más fácilmente armas termina es facilitándole la vida a los asesinos, delincuentes y bandidos", aseguró.

Añadió sobre esa propuesta que "uno no puede exigirle a la gente defenderse, para eso está el Estado. Si este Gobierno no ha podido hacerlo, su respuesta no puede ser: vaya y compre un arma. No estamos hablando de juguetes. Son muy peligrosas y nuestros hijos las podrían tomar".

Y explicó que "el proyecto lo que busca es establecer una presunción de porte ilegal de armas, para todo aquel que no haya renovado el permiso. Hay que hacer más estricto el porte. No puede haber una sola sin papeles vigentes. También se deben hacer mucho más fuertes las penas por porte ilegal".

La iniciativa también impulsaría estrategias para desincentivar el uso de otro tipo de armas. "Vamos a crear estrategias colectivas y barriales, en las zonas más difíciles, para recaudar y recoger armas, intercambiándolas por tenis o regalos a los jóvenes, para que entreguen incluso las cortopunzantes, armas blancas. Debemos sacar todo el exceso de armas en el país y las vamos a fundir".