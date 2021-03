Más de 500 mil pasajeros se movilizarán por las 49 terminales de transporte

Para garantizar la movilidad y seguridad de las familias que viajarán de una región a otro aprovechando el puente festivo de San José, las autoridades activaron medidas especiales en las diferentes vías del país, terminales de transporte y los aeropuertos.

La ministra de Transporte Ángela María Orozco, afirmó que la pandemia no se ha ido y pidió a los colombianos fuera de respetar las señales de tránsito y conducir con precaución, mantener todos los protocolos de bioseguridad.

"Estamos comprometidos en acompañar e incentivar un transporte seguro y responsable en este tercer festivo del año, para seguir apoyando la reactivación económica del país. Eso no significa olvidar los cuidados de bioseguridad, ya que el virus no se ha ido.

Agregó, por esta razón, aunamos esfuerzos para asegurar viajes seguros, lo que implica un trabajo en articulado no solo de las entidades, sino también de la ciudadanía a la hora de movilizarse. Insistimos en que se deben cumplir con las normas de tránsito, en especial en medio de esta ola invernal que estamos enfrentando, y seguir cumpliendo los protocolos definidos para los diferentes modos de transporte".

Por su parte el Superintendente de Transporte Camilo Pabón, afirmó que la entidad proyecta que para este puente festivo se movilizarán 543 mil pasajeros en las 49 terminales de transporte del país, para ello se estima que hará uso de 98 mil 190 vehículos de transporte públicos despachados desde esas terminales.

"Adquirir los tiquetes en línea y con anticipación en la medida en que sea posible para evitar las aglomeraciones en las terminales. Cumplir los protocolos de bioseguridad usando la mascarilla, el lavado de manos, no hablar, silbar, ni cantar, así como no consumir alimentos dentro de los vehículos", son las recomendaciones que hizo Pabón a los pasajeros.

Teniendo en cuenta la época de lluvias que vive el país en la actualidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) hace un llamado a los colombianos que piensan movilizarse por tierra para que conduzcan con precaución y responsabilidad, teniendo en cuenta que cuando llueve, la movilidad es más compleja.