Guarín y su motivación: "Todo el tiempo miraba esa foto de mi panza"

El volante Fredy Guarín realizó un Instragram Live cuyo tema central fue contar a sus seguidores cuál ha sido su proceso para su impresionante reducción de peso. El volante de Millonarios ha perdido 14 kilos en sus primeros dos meses en el cuadro capitalino.

Guarín explicó que antes de viajar a Bogotá se pesó, arrojando 105 kilos, una cifra que lo alertó pero que no lo desmotivó a trabajar, uniéndose a las prácticas con el resto del plantel desde el primer día, tras hablar con Alberto Gamero.

Uno de los puntos de inflexión fue el juego en Manizales ante el Envigado por la primera fecha. El volante aseguró que él pidió estar, porque quería viajar con el grupo y al final del juego lo impactó una foto en la que se nota su "panza".

Ⓜ️ Fredy Guarín pasó de pesar 105 kilos a 91 kilos en sus primeros dos meses en Millonarios. Aclara que puede y va a estar mejor y, entre otras cosas, cuenta que el meme de la foto en Envigado fue una de sus principales motivaciones. Un crack en todo el sentido, @fguarin13 👏🏼 pic.twitter.com/zzoRzh7LDt — Cristian Pinzón (@Crispinllos) March 9, 2021

"Mi cuerpo no era de un jugador de fútbol profesional, estaba más allá, jugando en la cancha del barrio... eso es lo que me gusta a mí, que hablen, que yo lo convierto para otro lado. Así empecé, viendo los memes", comentó.

Y añadió: "Ese meme que quedé con la panza hacia fuera, la barriga pa' fuera, bien de camionero con todo el respeto de los parceros y así empecé. Yo me levantaba y veía esa foto, y decia no puedo estar así; me iba pa'l entreno y veía esa foto; terminaba el entreno y llegaba a almorzabar y miraba la foto. Y así, todos los días y todo el día, yo miraba esa foto".

El exjugador del Inter de Milán añadió que la parte emocional también fue clave para lograr el objetivo, pues cuando no se sentía feliz comía más tiempo. Todo esto lo complementó con ejercicio, donde llegó a realizar hasta tres entrenamientos al día, complementada con una estricta dieta.

El boyacense, quien actualmente pesa 91 kilos, reduciendo 14 en dos meses, comentó que se peude estar mejor y va a estar mejor.

Entretanto, se mostró optimista con la recuperación de la lesión muscular que lo tiene fuera de las canchas desde el partido ante el Junior. "Estoy haciendo trabajos de campo y motivado para volver".

Guarín compartió algunas anecdotas con los aficionados azules, contando cómo vivió la estrella 14, donde se encontraba en un evento junto a Javier Zanetti y no pudo aguantar las lágrimas tras el título, algo que emocionó a sus compañeros del Inter, en ese entonces, quienes lo abrazaron. De igual manera, explicó que el gol de Henry Rojas en la final a Santa Fe en 2017 es el que más ha festejado, dado que Rojas es un viejo amigo suyo y el tanto significó un título para el equipo de sus amores.