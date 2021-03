Zidane y una buena noticia para el derbi: "Karim va a estar con nosotros"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que Karim Benzema estará en el derbi madrileño del Wanda Metropolitano pero no desveló si podrá ser titular o se quedará en el banquillo recién recuperado de su lesión muscular, al admitir que no va a arriesgar si hay peligro de recaída.

"Karim va a estar con nosotros", afirmó Zidane en su comparecencia en la Ciudad Real Madrid. "Sabemos quien es, no solo en el tema de los goles. Es un jugador importante para nosotros, como punta y en nuestro sistema de juego, sobre todo cuando tenemos el balón. Veremos como lo vamos a hacer mañana", añadió.

No quiso desvelar sus cartas Zidane, que apuntó peligros en caso de forzar a Benzema si no está al máximo de sus condiciones para jugar un encuentro de la intensidad de un derbi.

"Al final nosotros no vamos a arriesgar, no quiero. Si hay una duda no me gusta hacerlo porque el jugador se puede lesionar más, hacerse más daño y tenerlo fuera más tiempo. Se va a ver mañana la idea que tengo, pero los jugadores que van a jugar tienen que estar siempre al cien por cien", manifestó.

Zidane se deshizo en elogios hacia el delantero francés, un futbolista por el que siempre ha apostado, al que admira y con el que tiene una relación especial.

"Karim es especial por lo que hace en el campo. Para la gente que le gusta el fútbol es una alegría verle y como entrenador del Real Madrid es una alegría tenerle. Cuando llegó aquí se hablaba mucho del jugador que era y ahora más de diez años después, ha mejorado muchísimo. Es fundamental para nuestro equipo. La verdad que es un jugador especial para todos los aficionados", valoró.