Esta sería la sede del partido ante Brasil, en caso de no jugar en Colombia

Desde el Ministerio de Salud se conoció un nuevo problema de cada a las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, principalmente en la fecha de marzo. Ahora la situación apunta a un posible bloqueo a la entrada de la Selección de Brasil para el partido del 26 de marzo en Barranquilla.

En diálogo con El VBar Caracol, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, confirmó que ante la eventual imposibilidad de viaje de la Selección de Brasil, ya se piensa en una sede alterna para albergar el compromiso.

"Nos tiene preocupados el partido entre Brasil y Colombia, está en vilo. Si se confirman las fechas de Eliminatorias, habría que pensar en una sede alterna para el partido de Colombia y Brasil", explicó.

Le puede interesar:

Lucena destacó que por ahora no es confirmado, pero Miami sería la elegida para albergar el partido entre Colombia y Brasil.

"Europa no sé, pero quizá Miami podría ser la sede alterna para el partido de Colombia ante Brasil", confirmó.

No obstante, aunque confirmó que el aplazamiento de las Eliminatorias es un camino posible de tomar, no es su competencia confirmarlo, entre tanto no se desarrolle la reunión entre Conmebol y la FIFA.

"Una de las alternativas sería aplazar el partido, pero eso no es competencia mía. Esperaremos qué dice FIFA y Conmebol", dijo.