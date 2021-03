Los ganadores de los Globos de Oro

Este domingo 28 de febrero, se llevó a cabo la ceremonia número 28 de los Globos de Oro, con transmisión desde el Beverly Hilton en Los Ángeles, aunque los nominados la siguieron de manera virtual por la pandemia mundial y los pocos asistentes tuvieron los protocolos de bioseguridad junto con una prueba negativa de Covid-19.

Los Globo de Oro son entregados por la “Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood”, a la excelencia en cine y televisión, en Estados Unidos y el mundo.

Esta es la lista de ganadores en cine:

Película de Drama

Nomadland

Película - Comedia y/o musical

Borat Subsequent Moviefilm

Mejor actor de Drama

Chadwick Boseman - La madre del blues

Mejor actriz - Drama

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Mejor actor - Comedia y/o musical

Sacha Baron Cohen - Borat Subsequent Moviefilm

Mejor actriz - Comedia y/o musical

Rosamund Pike - Descuida, yo te cuido

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Mejor actriz de reparto

Jodie Foster - The Mauritanian

Mejor Director

Chloé Zhao – Nomadland

Mejor Guión

Aaron Sorkin - El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Película animada

Soul

Mejor Película extranjera

Minari (Estados Unidos)

Mejor Canción

“Io si” - La vida ante sí

Mejor Banda sonora

Soul

En cuanto a televisión los ganadores son:

En Drama

The Crown

Comedia

Schitt’s Creek

Miniserie y/o película hecha para TV

Gambito de dama

Mejor Actriz - Drama

Emma Corrin - The Crown

Mejor Actor - Drama

Josh O’Connor - The Crown

Mejor Actriz - Comedia

Catherine O’Hara - Schitt’s Creek

Mejor Actor - Comedia

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Mejor Actriz - Miniserie y/o película hecha para TV

Anya Taylor-Joy - Gambito de dama

Mejor Actor - Miniserie y/o película hecha para TV

Mark Ruffalo - I Know This Much Is True

Mejor Actriz de reparto

Gillian Anderson - The Crown

Mejor Actor de reparto

John Boyega - Small Axe