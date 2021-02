“He nombrado a gente importante y eso da temor”: Bernardo Elías

Terminó la declaración, en calidad de testigo de la Fiscalía General, del ex senador Bernardo “El Ñoño” Elías, en el juicio que se le adelanta al ex presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, por presunto interés indebido en la celebración de contratos con la multinacional brasileña Odebrecht.

El condenado ex senador, al concluir su intervención, manifestó que no se quiere suicidar y que, si algo le llegara a pasar, no tiene enemigos hasta el momento. “He nombrado a mucha gente importante aquí, y eso da temor. Mi familia está nerviosa. Es un acto con la patria al darle la cara al país”, dijo.

El juez del caso le pidió a la Fiscalía dar garantías de protección a su testigo y recordó que no se ha dado cumplimiento a la orden de traslado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al ex senador.

"Es preocupante que el testigo diga que su familia está en riesgo. Ya van dos testigos que dicen tener miedo en este momento por las implicaciones de hablar en un caso específico", dijo el juez.

Durante la audiencia de este viernes, el fiscal del caso preparó una serie de preguntas finales a su testigo. Bernardo Elías aseguró que, supuestamente, Luis Fernando Andrade recibió presiones para acelerar la firma del Otrosí 6 del proyecto de la Ruta del Sol II.

“Cuando regreso de vacaciones, en febrero de 2014, el señor Martorelli (representante de Odebrecht en Colombia) nos dice Otto Bula y a mí que necesita reunirse con el doctor Andrade porque en la presidencia le habían dicho tenía la orden de presidencia para sacar adelante el Otrosí”, aseguró el ex senador condenado.

Bernardo Elías enfatizó en sus respuestas a la Fiscalía que no tenía los conocimientos técnicos sobre los detalles de contratación del mega proyecto, y que su participación en el entramado de corrupción, era facilitar los espacios de encuentro entre Martorelli y Andrade y de blindar los contratos ante eventuales reformas tributarias en el Congreso.