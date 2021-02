Nuevo parte médico de Millonarios sobre Román contradice a Boca Juniors

Tras la desafortunada situación que vivió Andrés Felipe Román en Buenos Aires al ser descartado para fichar con Boca Juniors por un problema cardiaco, Millonarios realizó nuevos exámenes para el jugador y aseguró que el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica no es correcto.

Millonarios informó que se le realizaron nuevos exámenes de valoración a Andrés Román, que incluyeron electrocardiograma, ecocardiograma y cardioresonancia en la Clínica Shaio, y desde la Junta Médica de Especialistas destacaron que no se puede concluir una miocardiopatía hipertrófica.

"No se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. No se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara", asegura el equipo en un comunicado.

A su vez, Millonarios manifestó que el diagnóstico más probable es que se trate de un corazón de atleta.

Adicional a esto, el club 'embajador' y su junta médica destacaron que al jugador se le realizarán más exámenes, esta vez genéticos, en laboratorios del exterior.

"Se realizarán exámenes genéticos en laboratorios especializados en el exterior para encontrar mutaciones de secuencias de ADN, que sumados a la consideración de los especialistas de suspender el ejercicio de alto rendimiento por tres meses (desacondicionamiento controlado) y con exámenes adicionales cardiovasculares y físicos, se permita alcanzar una conclusión definitiva", manifestó.