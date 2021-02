MinDeporte se pronunció por el escándalo de acoso sexual en el Valle

En diálogo con 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio, Ernesto Lucena, ministro de Deporte, habló sobre el escándalo de Jaime Cuellar, presidente de la Liga Vallecaucana de boxeo, quien acaba de renunciar por denuncias de abuso sexual.

Lea también:

"Es aberrante. La situación del deprote a nivel mundial con el tema de acoso sexual se ha visto en los últimos años. Desde MinDeporte le pedimos a los deportistas que sientan estos acosos que denuncien, aunque sea difícil porque hay un chantaje por parte del directivo. Le pedimos a la Comisión Disciplinaria que actue para destituir a esta persona. Él ya renunció pero lo triste es que puede quedar en la nada. Estaremos pendientes de esta situación y por qué no estaba en conocimiento como ente deportivo", contó.

Lucena además mencionó que muchos de estos problemas ocurren cuando son entes privados y que se excusan en esto, teniendo en cuenta que tiene denuncias desde 2018.

"El sistema de deporte crea entes autónomos, por lo que nosotros no estamos enterados de todo. La Ley no nos permite actuar hasta que no tengamos conocimiento. Me sorprendió, me cogió por sorpresa, porque en otros casos hemos actuado de buena manera. Muchas veces, en las federaciones siempre están los mismos. Es un sistema híbrido y en una cosa son públicos, pero en otras son privados. Hoy hablamos con el Congreso para que aunque sea privado no haya problema de acoso o abuso, que eso no sea una excusa", dijo.

Finalmente, agregó: "Es un tema que no es solo del deporte. El acoso y abuso tiene que ser pedagógico y reiterarse en cada testamento deportivo. No basta con nombrar un entrenador, hay que conocer antecedentos. Esto pasa en Estados Unidos, en la plataforma se postulan y las personas pueden dar a conocer si han tenido problemas, aún anonimamente. Son dos aspectos, el pedagógico y jurídico, así que la ciudadanía pueda alertar".