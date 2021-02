Yerry Mina: "Espero que no sea nada grave, pero ahí hay algo"

Yerry Mina, quien sufrió una lesión en el pasado juego del Everton ante el Manchester City por la Premier League, aseguró que se encuentra a la expectativa del diágnostico médico y que este mismo jueves fue a que se le realizaran los respectivos exámenes.

"Hoy (jueves) me fui a hacer los exámenes, espero al diagnostico del doctor, espero que no sea nada grave, pero ahí hay algo... Cuando camino me duele", explicó el defensa caucano en una entrevista con Fiat Colombia, uno de sus patrocinadores.

Sobre lo que sintió, el central fue descriptivo. "No sé en qué momento sentí un dolor en la pantorilla y conitinúe, ya pasando los minutos sentía más dolor y más dolor. Ahí pensé en llamar al médico".

Al respecto añadió: "Le dije que tenía mucho dolor pero que quería continuar. Pero al ver que no podía caminar le dije que no podía".

El defensa caucano, que solo pudo jugar 18 minutos en dicho compromiso, espera estar recuperado para los próximos juegos de Eliminatorias con la Selección Colombia, ante Brasil y Paraguay, a finales de marzo.