"No hay criterios políticos para hacer asignación de vacunas"

El Gobierno Nacional presentó el cronograma de distribución del primer lote de 50.000 vacunas de Pfizer que llegaron al país. Sincelejo y Montería serán las primeras ciudades que recibirán los inmunizantes y comenzarán el plan nacional de vacunación.

Desde el Congreso se han escuchado voces que cuestionan el turno en el que quedaron ciudades como Santa Marta o Villavicencio, donde los alcaldes pertenecen a partidos de oposición al Gobierno, o la cantidad que se destinó para cada ciudad.

Sobre esto habló en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien aseguró que todos los criterios que se han utilizado durante la pandemia son científicos.

¿Por qué Sincelejo es la primera ciudad en iniciar la vacunación?





“Con ellos se venía trabajando todo lo que es la fase previa de alistamiento para arrancar la fase de vacunación, es donde se dispuso la logística, el acompañamiento, entrenamiento, se hicieron pruebas y ensayos para iniciar, entonces, siendo consistentes con ese trabajo. Sincelejo es la primera ciudad y ahí seguimos con el resto de ciudades durante la semana”, dijo Muñoz.

El director del DAPRE, también se refirió a los reclamos que han hecho mandatarios como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre porque no llegaron primero a sus ciudades las vacunas, a lo cual Muñoz respondió: “La respuesta siempre ha sido que el trabajo desde el Gobierno ha sido técnico en armonía con los mandatarios locales, aquí no existen criterios políticos, no voy a entrar en esas discusiones sobre preferencias”.

Con relación a la llegada de vacunas al Amazonas, expresó que se tomaron medidas de precaución por la circulación de la cepa brasileña y que en esta primera etapa se está haciendo el 2.7% de avance a todos los departamentos del país, incluido este departamento.

Finalmente, indicó que garantizará que todos los que reciban la primera dosis de una vacuna, puedan tener la segunda de la misma. Esto hace parte de las negociaciones que tuvieron con las farmacéuticas, un monitoreo permanente con la planta, el equipo en Bélgica y Estados Unidos, en el caso de Pfizer.