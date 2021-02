Otra reforma tributaria: ¿Qué dicen los sectores políticos?

Luego de conocerse que el Gobierno del presidente Iván Duque presentaría al Congreso una nueva reforma tributaria, diferentes sectores políticos en el Congreso plantearon su postura frente a los temas que incluiría el texto que sería debatido a partir del mes de marzo, cuando empiece el nuevo periodo legislativo.

En el Partido Conservador su presidente, Omar Yepes, manifestó que en la pasada asamblea de la colectividad se presentó una proposición que señala que no deberían acompañar una eventual reforma tributaria. Yepes también indicó que existen otras alternativas para obtener recursos.

“Hay maneras de captar recursos sin necesidad de apelar a la creación de nuevos impuestos molestos. Luchar contra el contrabando, contra la evasión, contra la elusión y tratar de disminuir el tamaño del Estado, que es demasiado grande y muy costoso su mantenimiento, y priorizar el gasto público”, indicó Yepes.

Por su parte el representante por el Partido Liberal, Alejandro Carlos Chacón, insistió en que lo que debe hacer el Gobierno, si necesita recursos, es sustituir el IVA del 19% por un impuesto al consumo del 8 o 9%.

“Los liberales no acompañaremos una reforma tributaria que le aumente los impuestos a las personas naturales. No acompañaremos una tributaria que pretenda acabar con los bienes excluidos de la canasta familiar, no acompañaremos que se grave la canasta familiar”, indicó el representante.

En el partido Colombia Justas Libres el senador John Milton Rodríguez indicó: “no acompañaré una reforma tributaria que incremente los impuestos para la clase media y trabajadora del país, como tampoco la ampliación de impuestos para la canasta familiar. Se requiere la reducción del IVA del 19% al 8% para que la demanda que está contraída, pueda reaccionar vía consumo”.

En las redes sociales la representante Katherine Miranda aseguró que “nos hicieron creer que la devolución del IVA era una medida para la pandemia, ahora será la excusa para gravar la canasta familiar. Quieren un IVA más alto, pero olvidan que estas exenciones lo hacen menos regresivo. Más bien ¿Qué tal un impuesto a la riqueza?”.

El Gobierno tramitaría, según se ha conocido, el proyecto de reforma fiscal a partir del mes de marzo.