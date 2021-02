Las personas una vez salen de deudas, se vuelven a endeudar casi de inmediato. En este punto, muchos piensan que jamás serán capaces de salir adelante con sus finanzas pero no se dan cuenta de que realmente para poder salir de ese círculo vicioso es importante cambiar los hábitos que te mantienen allí. Cambiar los hábitos y mantener esta disciplina no es fácil, pero una vez te mantienes firme, créanme, ya no hay manera de que vuelvas atrás. Se trata de disciplina y metas claras.

