¿Se hizo la lipo? le preguntan a Karol G por provocativa foto

La cantante colombiana Karol G publicó una fotografía en su cuenta de Instagram luciendo un jean abierto y cubriéndose la parte superior con una pañoleta, lo que dejó ver un poco su figura y su abdomen.

De lo que se pudo ver en las imágenes, la paisa se ve delgada, por lo que sus fanáticos comenzaron a escribirle en los mensajes que si se había hecho la liposucción, famosa cirugía plástica para retocarse la figura.

Le puede interesar:

Un rumor asegura que la operación se la habría hecho en Miami y por eso andaba distante de las redes sociales. Además, el médico tratante habría firmado un contrato de confidencialidad.

Karol G no se ha pronunciado al respecto, los que si lo han hecho son los internautas: “la que tenga plata que se opere la que no, que deje la envidia”, “es su cuerpo, es su plata y ella verá que hace con ambos”, “si se operó o no, no me importa, ella es linda como sea”, entre otros.