“¡Dale, Santi!”: En Bayer Leverkusen se ilusionan con el regreso de Arias

En octubre pasado el país se conmocionó al ver la terrible lesión que sufrió Santiago Arias en su tobillo y peroné izquierdo, que de inmediato provocó una intervención quirúrgica que lo dejaría al menos seis meses fuera de las canchas.

Ya son casi cuatro meses de recuperación y el más ilusionado con el regreso del colombiano a las canchas es el Bayer Leverkusen, club por el que Arias apenas había fichado semanas antes de la lesión.

Le puede interesar:

A través de las redes sociales, el club alemán se mostró satisfecho con el proceso de recuperación del lateral colombiano y dejó ver parte de su entrenamiento para regresar a las canchas.

A principio de año, en su cumpleaños 29, el colombiano habló con el portal del Leverkusen y aseguró que su recuperación va de la mejor manera, pero sin duda extrañaba estar dentro del terreno de juego.

“Los tres meses sin fútbol me parecieron muy largos. Sufrí una lesión que no le desearías a nadie. Pero estas cosas pasan en el fútbol. Lo importante es sacar lo positivo de cada situación. He tenido mucho apoyo, de mi familia, de la gente de Colombia y de los responsables de Leverkusen y del Atlético Madrid. Eso me ayuda mucho en mi camino de regreso”, dijo.

“Estoy muy satisfecho con la recuperación hasta ahora. Estamos justo a tiempo. Ahora estoy en el punto en que todo el peso vuelve a la pierna herida. Definitivamente me siento mucho mejor y no puedo esperar a volver a la cancha y jugar el deporte que tanto amo”, añadió.