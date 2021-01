“Súper chica”, le dicen a Sara Uribe por foto en una tina sin ropa

La reconocida modelo Sara Uribe deslumbró a sus seguidores con una fotografía que subió a su cuenta de Instagram en la que está dentro de una tina llena de rosas y espuma, dándose un baño y dejando ver toda su sensualidad.

La mujer le agradeció a un hotel por la hospitalidad y allí fue donde se tomó la foto que está causando sensación, en menos de 24 horas ya completa cerca de 121.200 likes y más de 500 comentarios elogiando su belleza.

“Más perfecta imposible”, “única”, “eres inolvidable”, “estás espectacular”, “invítame a bañarme contigo”, “de todas las flores del jardín eres la más bella”, “Uy no no no no, que preciosura de mujer”, entre otros fueron los comentarios que recibió Sara Uribe.

Anteriormente, la modelo paisa había subido otras dos fotografías en vestido de baño que habían puesto a suspirar a más de uno. Definitivamente, siempre se ve hermosa.