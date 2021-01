Argentina exige justicia para joven abusada sexualmente por su empleador

Una joven venezolana de 18 años fue drogada y abusada sexualmente por Irineo Humberto Garzón Martínez durante una entrevista laboral. En principio, el hombre la citó el pasado viernes 22 de enero en un bar de Buenos Aires, pero ella se negó y acordaron encontrarse en el lugar de trabajo el sábado en la mañana.

En entrevista para medios locales, la joven contó que recibió un vaso de agua que le ofreció el hombre y empezó a sentirse mareada. “Me pareció aún más extraño cuando veo que le pasó el candado a las persianas, cerró todo con llave. Inmediatamente le mandé un mensaje a mi mamá porque tenía miedo y veo que estaba cerrando todo”.

En ese momento la joven envía un mensaje de texto a su madre con la dirección del local y llama a su hermana, pero ya no alcanza a hablar. “Marqué la última llamada de mi celular que por suerte era la de mi hermana y ella contestó. Cuando ella contesta solo vi que la llamada estaba corriendo, pero ya no le pude hablar ni decir absolutamente nada porque sentí que me dormía”.

Su madre, Thais Campos, llegó al lugar con la policía que tuvo que entrar a la fuerza. Allí encontraron a la joven inconsciente y semidesnuda. Garzón Martínez fue detenido de inmediato y se le imputó el delito de abuso sexual simple que da cárcel de 1 a 4 años; sin embargo, la jueza Karina Zucconi le permitió seguir el proceso en libertad por no tener antecedentes penales.

La decisión causó indignación en los ciudadanos quienes se movilizaron hoy hasta los tribunales de Buenos Aires para exigir justicia en una marcha pacífica convocada por la madre de la joven.

"Yo vine a gritar por ella, grito justicia por mi hija. Ella hoy no puede gritar. Pudimos salvar su vida, pero no su integridad. Llamamos a jueces, fiscales, autoridades de esta Nación, no queremos más violadores libres. Basta de violadores sueltos. Señora jueza, usted juró por Dios defender a las víctimas, defienda a mi hija", reclamó Thais, la madre de la víctima, entre lágrimas.

Al parecer la movilización impulsó a la jueza a procesar al agresor por un delito más grave: abuso sexual agravado con acceso carnal que prevé una pena de 8 a 20 años.