Arias: "Ojalá la decisión de Palavecino sea la mejor para él y el Cali"

Agustín Palavecino es el nombre de moda en el fútbol sudamericano, el hoy jugador del Deportivo Cali es pretendido por dos gigantes del continente, Palmeiras de Brasil y River Plate de Argentina. Al respecto, el técnico 'Azucarero', Alfredo Arias, contó algunos detalles de lo que ha podido dialogar con el jugador

"Lo que le he hablado a Palavecino es que me alegra mucho su presente y me alegra mucho que tenga esas posibilidades, y que ojalá la decisión que tome sea lo mejor para él en todos los sentidos y que también sea bueno para el club", comentó Arias en rueda de prensa.

El entrenador uruguayo agregó: "porque también está la otra parte que es club, él no es un jugador libre. Un club donde el cursó la Universidad".

El entrenador complentó su idea con una analogía: "le decía, vos viniste, cruzaste la secundaria acá, comenzaste la Universidad y te recibiste".

River Plate, según medios argentinos, había ofrecido 350 mil dólares por el préstamo del jugador, cifra lejana a la que pretende el Cali, motivo por el cual, Palmeiras buscaría sacar provecho y retomar los diálogos por el jugador.