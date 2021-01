Centro médico de Islas del Rosario no está en condiciones para el servicio

En las últimas horas se dio a conocer un fallo del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Cartagena que le ordena al Distrito garantizar la asistencia médica permanente en Islas del Rosario, luego de que las comunidades instauraran una acción de tutela. Sin embargo, el mal estado de las instalaciones del centro de salud existente en el lugar deja bastantes dudas acerca de la prestación del servicio.

Ever de la Rosa, quien hace parte del comité de asesoría del Consejo Comunitario de Islas del Rosario asegura que la verdadera solución es que “se construyese una policlínica, entendiendo que no es fácil el acceso a los centros de salud de Cartagena y a necesidad de atender a los lugareños y a los turistas en casos de emergencia”.

“Los turistas llegan a la isla y no tienen ni idea de que se encuentran en un lugar sin las mínimas garantías de salud”, dice de la Rosa, quien además afirma que en este momento las autoridades están tratando de acondicionar un poco el centro de salud para más o menos cumplir con el fallo, pero no es lo que se necesita.

“Ya habíamos mandado los planos para la construcción del centro de salud, pero siempre encontramos trabas y talanqueras. La respuesta es que no podían garantizar la intervención porque los baldíos eran del estado, pero en el 2014 se entregó un título colectivo a la isla lo cual no concuerda con las razones que nos dan”, continúa Ever de la Rosa.

Los residentes de Islas del Rosario han tenido que sufrir de primera mano la falta de atención médica. Este problema ya había cobrado la vida de tres menores de edad a finales del año pasado, debido a la dificultad de acceder a las emergencias en un centro especializado.