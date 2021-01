Cientos de venezolanos colapsaron frontera de Arauca y Venezuela

En la la tarde de este martes, cientos de ciudadanos venezolanos colapsaron el terminal terrestre de transporte, donde se hizo necesario la intervención de la Policía Nacional.

Las puertas de este terminal fueron cerradas, mientras cientos de venezolanos llegados desde diferentes estados del vecino país se encuentran a las afueras de la entidad, tirados en el prado a la espera de un visto bueno para continuar con su recorrido.

En el interior de la terminal terrestre de transporte, las autoridades se encuentran reunidas a la espera de una decisión de un problema que se ha venido agudizando en los últimos meses con la llegada de los migrantes.

Pese a que la frontera con Venezuela está cerrada, entre Apure y Arauca esta medida no se cumple y no se puede tener control. El paso obligado de los viajeros son es a través del río Arauca por diferentes sectores donde no hay presencia de la fuerza pública y Migración Colombia.

A través de las redes sociales, entre Arauca y Venezuela se oferta el viaje por este corredor fronterizo sin ningún problema. Además, en los controles las autoridades se están lucrando.

El parque automotor legal y pirata que de manera irregular transporta a los viajeros con un alto costo en los pasajes que oscilan desde Venezuela a Arauca son 30 dólares, el paso de la canoa del río Arauca un dólar y un viaje hasta Medellín o Bogotá puede costar 280.000 pesos.

A estas personas no se le aplica ningún procedimiento en temas de salud y la mayoría de ellos no cumple con los protocolos de bioseguridad y el uso de tapabocas.