Mojica: "Soy un jugador de Selección y tengo que estar compitiendo"

Johan Mojica, de paso fugaz por el Atalanta de Italia y ahora nuevo jugador del Elche de España, habló en rueda de prensa de los motivos que lo llevaron a retornar al fútbol español, destacando principalmente la necesidad de tener más minutos.

"Me he decidido a venir acá porque quería tener más minutos de juego, pero en ningún momento ha sido por algo negativo. Me imagno que mucha gente puede llegar a pensar eso, estás en la Serie A, estás jugando Champions, estás jugando cada tres días, pero mi llegada acá ha sido una decisión de tener más minutos", comentó en rueda de prensa.

El lateral caleño añadió: "Soy un jugador de Selección, un jugador de Selección tiene que estar compitiendo constantemente. Hay Eliminatorias, hay Copa América, todo eso lo veo yo en un futuro corto y mediano plazo".

Mojica estará cedido a préstamo con opción de compra en el Elche por lo que resta de la temporada, sus derechos pertenencen al Girona, también de España.